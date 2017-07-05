Появилось видео спуска на воду нового боевого корабля ВМС США

Видео: @businessinsider / Twitter

В сети появилась видеозапись спуска на воду американского боевого корабля прибрежной зоны «Биллингс». Соответствующие кадры публикует Business Insider на своей странице в Twitter.

Строительством занималась компания Lockheed Martin. На корабле продолжаются работы, флот планирует получить его в 2018 году. Стоимость постройки оценивается в 300 миллионов долларов.

«Биллингс» — восьмой в серии боевых кораблей прибрежной зоны типа «Фридом». Эти многоцелевые корабли водоизмещением около 3500 тонн развивают скорость до 47 узлов. Вооружение: пусковая установка для 21 зенитной ракеты ближнего рубежа RIM-116, 57-миллиметровая и две 30-миллиметровые артустановки. Несут противолодочный вертолет MH-60 Seahawk. Предполагается оснащение кораблей ракетами Hellfire (для нужд противокатерной обороны).