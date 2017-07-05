Снимающий украшения с опоенной девушки грабитель попал на видео

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В Москве 34-летний ранее судимый и женатый мужчина напоил и ограбил 23-летнюю жительницу Ивановской области, сняв с нее ювелирные украшения стоимостью около 40 тысяч рублей. Момент совершения преступления зафиксировала камера уличного видеонаблюдения, кадры с которой в среду, 5 июля, публикует пресс-служба столичного главка МВД.

В момент грабежа прохожий заметил пару и, думая, что девушке плохо, предложил свою помощь, на что налетчик ответил, что это его знакомая и он разберется самостоятельно. В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).