Робот-полиглот придет на помощь туристам в южнокорейском аэропорту

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В международном аэропорту Инчхон в Южной Корее начнет функционировать робот, который будет помогать пассажирам и мыть полы в воздушной гавани. Об этом пишет газета Daily Mail.

Машина под названием Troika заработает уже в июле. Она представляет собой самодвижущееся устройство высотой около 140 сантиметров, по форме напоминающее конус. Troika оборудован большим дисплеем. Пассажир сможет отсканировать с помощью робота свой билет, после чего на экран будет выведена информация о его рейсе. Машина также поможет туристу добраться до нужного выхода на посадку.

Кроме того, Troika может показать план аэропорта и информацию о погоде. Встроенные динамики позволяют ему говорить на английском и корейском. Как уточняет South China Morning Post, Troika общается также на китайском и японском языках. Робот может понимать простые вопросы, заданные ему.

