Австралийка обмазалась тортом на свое 90-летие

Жительница города Аделаида (Австралия) Нан устроила праздничную фотосессию, во время которой начала есть торт руками, в честь своего 90-летия. Об этом пишет Daily Mail.

Автором снимков стала Бриджитт, креативный директор фотостудии Pardon My French (Извините за мой французский). На виновницу торжества надели тиару и балетную пачку. По словам создательницы кадров, после того, как именинница раскрепостилась, ей удалось сделать живые и запоминающиеся фото. Также она рассказала, что в конце съемки пенсионерка бросила торт в ассистента.

— Daily Mail Femail (@Femail) 06 июля 2017, 07:15

Nothing will EVER compare to seeing your Nan tipsy for first time! A post shared by PARDON MY FRENCH photography (@pardonmyfrenchphotography) on Jul 2, 2017 at 9:48pm PDT

Бриджит также опубликовала кадры с фотосессии на своей странице в соцсети Instagram. Она загрузила снимок Нан, держащей в руках свой портрет, сделанный 72 года назад. За обновлениями на странице австралийки следят более 1,2 тысяч пользователей.

18 year old Nan vs 90 year old Nan! Just as beautiful as ever!!! #CanonAustralia @canonaustralia A post shared by PARDON MY FRENCH photography (@pardonmyfrenchphotography) on Jul 3, 2017 at 5:23pm PDT

В июне стало известно, что жительница британского графства Линкольншир впервые решилась сделать татуировку в 82 года. Джун Брайт (June Bright) сделала на запястье наколку с именем своего супруга Деррека, который скончался в 2001 году.