Австралийка обмазалась тортом на свое 90-летие

Жительница города Аделаида (Австралия) Нан устроила праздничную фотосессию, во время которой начала есть торт руками, в честь своего 90-летия. Об этом пишет Daily Mail.
Автором снимков стала Бриджитт, креативный директор фотостудии Pardon My French (Извините за мой французский). На виновницу торжества надели тиару и балетную пачку. По словам создательницы кадров, после того, как именинница раскрепостилась, ей удалось сделать живые и запоминающиеся фото. Также она рассказала, что в конце съемки пенсионерка бросила торт в ассистента.
My Nan turns 90 in a couple weeks and to celebrate we did a cake smash! I died when she picked up the whole cake 🤣🤣🤣🤣 watch the full video on our facebook channel or blog post!!! #CanonAustralia #canon #canon5dmarkiii #cakesmash #cake #smashcake #layeredcake #redvelvet #tiara #nan #nangoesviral #oldlady #90yearoldcakesmash #goldfoil #partyideas #turning90 Thanks @kmartaus for the gold foil curtain!!!!
Бриджит также опубликовала кадры с фотосессии на своей странице в соцсети Instagram. Она загрузила снимок Нан, держащей в руках свой портрет, сделанный 72 года назад. За обновлениями на странице австралийки следят более 1,2 тысяч пользователей.
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