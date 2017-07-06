Карпов отказался считать возвращение Каспарова сенсацией

В возвращении Гарри Каспарова в шахматы нет никакой сенсации. Такое мнение выразил российский гроссмейстер Анатолий Карпов, передает ТАСС.

«Я не понимаю, что за великая сенсация, он же уже играл год назад в Сент-Луисе. Вот и решил продолжить. Говорить, что он откуда-то возвращается, нельзя», — сказал Карпов.

По его словам, «отлучение от шахмат — чисто история ФИДЕ». «Как можно чемпиона мира от шахмат отлучить?» — отметил гроссмейстер.

Ранее в четверг глава Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что Каспаров отстранен от соревнований на два года из-за коррупции и его участие в коммерческом Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе будет зависеть от решения комиссии по этике.

До этого Каспаров заявил о намерении выступить на мероприятии. Он собирается принять участие в турнире по рапиду и блицу, который пройдет после основных соревнований с 14 по 19 августа.

Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам, удерживал звание с 1985 по 1993 год. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе сборных СССР и России. Завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах.