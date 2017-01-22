Карякин сыграл вничью с американцем на шахматном турнире в Нидерландах

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со в восьмом туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 22-го хода.

Другой россиянин, Ян Непомнящий, черными сыграл вничью с голландцем Люком ван Вели, а Дмитрий Андрейкин черными проиграл индийцу Башкарану Адхибану.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными проиграл венгру Рихарду Раппорту.

Супертурнир в Нидерландах проводится с 1938 года. Из советских и российских шахматистов на нем побеждали Тигран Петросян, Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победу одержал Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 29 января.