Спорт
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Карякин сыграл вничью с американцем на шахматном турнире в Нидерландах

Перейти в «Мою Ленту»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со в восьмом туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 22-го хода.

Другой россиянин, Ян Непомнящий, черными сыграл вничью с голландцем Люком ван Вели, а Дмитрий Андрейкин черными проиграл индийцу Башкарану Адхибану.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными проиграл венгру Рихарду Раппорту.

Супертурнир в Нидерландах проводится с 1938 года. Из советских и российских шахматистов на нем побеждали Тигран Петросян, Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победу одержал Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 29 января.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин Карякин сыграл вничью с американцем Со на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее
Карякин похвалил себя за победу на чемпионате мира по блицу
Карлсен рассказал о своих эмоциях от победы Карякина на чемпионате мира по блицу
Последние новости
Кандидат в президенты Франции предостерег от легкомысленного отношения к России
В сети поразились роскошной жизни и патриотизму Стаса Михайлова
Показан мир глазами искусственного интеллекта
Трамп прочитал оставленную ему Обамой записку
Объявлены первые результаты праймериз социалистов во Франции
Казна Гамбии оказалась пуста после изгнания бывшего президента
В ФСБ рассказали об обстреле российской буровой платформы с судна ВМС Украины
Другие материалы рубрики
16:05 22 января 2017
Егор Шайков

«Омоложение не бывает безболезненным»

Егор Шайков о величайшем разочаровании сезона и обновлении сборной России
21:21 22 января 2017

Джокович решил сыграть за Сербию против России на Кубке Дэвиса

23:35 18 января 2017

Российская команда Gazprom-RusVelo примет участие в велогонке «Джиро д'Италия»

22:19 22 января 2017

Всероссийская федерация легкой атлетики проведет проверку после фильма ARD

01:17 16 января 2017

Уходим в Австрал

За кого болеть на Открытом чемпионате Австралии-2017
18:14 22 января 2017

Телеканал ARD сообщил о продолжении работы отстраненного российского тренера

19:17 18 января 2017

В сети обрушились с критикой на выложившего фото из мечети соперника Кличко

19:37 22 января 2017

В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь

13:00 21 января 2017
Футболисты «Челси»

Британский экватор

Чего ждать от второго круга английской премьер-лиги
15:18 22 января 2017

Федерер вышел в четвертьфинал Australian Open

22:19 18 января 2017

Бывший футболист «Спартака» сравнил российский и американский расизм

16:31 22 января 2017

Президент Олимпийского комитета Германии высказался за отстранение России от ОИ

Россия
«Смерть как священный долг»
Что такое правильная скорбь и можно ли говорить о мертвых не только хорошо
«Нечего надеяться на руководителей иностранных»
Как на съезде ЕР проигнорировали Трампа и расхватали гематоген
«Им такая жизнь в Москве милей, чем на родине»
Много ли надо бездомным, чтобы выжить в большом городе
Частный вертолет экстренно сел на обочину МКАД
Водителя BMW X6 оштрафовали на 30 тысяч рублей за гонки с полицейскими
Дмитрий Медведев и Владимир Путин в предвыборном штабе после окончания голосования на выборах президента России в 2000 годуЖизнь в выдвижении
Когда Путин сообщит о своих планах на президентские выборы 2018 года
«Пустая голова и тело без сердца»
Художник Олег Кулик о том, почему Ленина следует оставить как арт-объект
Все материалы
Мир
Сладкая сила
Завоюют ли российские продукты китайский рынок
Грехи Трампа
Почему у нового президента США не будет спокойных 100 дней
Акция протеста во время инаугурации Дональда ТрампаПрезидент расколотой нации
В каких условиях в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа
Кандидат в президенты Франции предостерег от легкомысленного отношения к России
Трамп прочитал оставленную ему Обамой записку
Crips на похоронах Туки УильямсаЧерно-красные против черно-синих
Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
Клятва американскому величию
Инаугурация Дональда Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Ukrainian President Petro Poroshenko (2nd L) shakes hands with a serviceman, who was wounded during Monday's protest outside the parliament building, at the Ukrainian Interior Ministry's hospital in Kiev, Ukraine, September 1, 2015, in this handout photo provided by the Ukrainian Presidential Press Service. A fragile truce between Ukrainian government forces and pro-Russian separatists appeared to be holding on Tuesday as both sides made a renewed effort to silence their guns and make the much-abused ceasefire work. Two more guardsman have died from wounds sustained in violent protests outside Ukraine's parliament, the national guard said. One guardsman was reported on Monday as having been killed in the unrest and nearly 90 wounded. Ай, болит!
Кто сумеет окончательно разрушить систему здравоохранения Украины
Саакашвили обиделся на украинские СМИ за свои фото с инаугурации Трампа
Мигранты в восточной ЕвропеФорточка в Европу
Зачем Лукашенко лагеря для беженцев в Белоруссии
СБУ предотвратила покушение на депутата Геращенко
Депутат Геращенко сообщил об аресте подозреваемых в покушении на его жизнь
Порошенко раскритиковал идею отказаться от Донбасса
Покупатель перед продуктовым магазином в КиевеДали на водку
Как на украинские прилавки попадают товары из ДНР и ЛНР
Все материалы
Финансы
Потянулись за долларом
Что случится с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Ткачев назвал условия возвращения турецких помидоров в Россию
Все или ничего
Как мир разделился на сверхбогатых и супернищих
Новак поверил в рост цен на нефть до 60 долларов
Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги
Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными
Новак сообщил о стабилизации нефтяного рынка
Все материалы
Бизнес
Перевели стрелку
Украина въезжает в Европу по рельсам
В правительстве задумались об однократном повышении тарифа системы «Платон»
Вопросы Давоса
О чем говорили участники Всемирного экономического форума
Apple подала в суд на своего поставщика чипов
Компания Ротенберга согласилась построить железнодорожный подход к мосту в Крым
Лукашенко поручил найти замену российской нефти
Кремль прокомментировал закрытие фабрики «Рошен» в Липецке
Все материалы
Силовые структуры
«С той стороны люди не хотят воевать»
Беседа «Ленты.ру» с офицером внутренних войск ДНР из подразделения «Восток»
Рэкето-носители
Как была разгромлена державшая в страхе Вятку прокопьевская ОПГ
Наводящие мосты
Инженерные войска отмечают профессиональный праздник
Заложники ситуации
Зачем США разворачивают бригаду в Восточной Европе
СМИ сообщили о явке предполагаемого убийцы жительницы Кубани в полицию
Минобороны России подсчитало участвующие в перемирии сирийские населенные пункты
В ФСБ рассказали об обстреле российской буровой платформы с судна ВМС Украины
Все материалы
Наука и техника
Ядерная зима
На ближайшей к Солнцу планете обнаружили железный снег
Культура бития
Как уничтожение телефонов превратилось в шоу
Осталось прикопать
Неуязвимые бактерии угрожают гибелью человечеству
Американские студенты придумали способ сварить пиво на Луне
Показан мир глазами искусственного интеллекта
Трампа заставили отказаться от собственного телефона
В России предложили сократить длительность ночей
Все материалы
Спорт
Егор Шайков «Омоложение не бывает безболезненным»
Егор Шайков о величайшем разочаровании сезона и обновлении сборной России
Карякин сыграл вничью с американцем на шахматном турнире в Нидерландах
Футболисты «Челси»Британский экватор
Чего ждать от второго круга английской премьер-лиги
Джокович решил сыграть за Сербию против России на Кубке Дэвиса
Всероссийская федерация легкой атлетики проведет проверку после фильма ARD
Телеканал ARD сообщил о продолжении работы отстраненного российского тренера
В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь
Все материалы
Культура
Себастьян Фолкс«Я верил, что буду сражаться на третьей мировой войне»
Себастьян Фолкс об уроках истории и нестабильности человека
Парадокс акына
В чем прав лауреат Сталинской премии Джамбул
Период глобального помешательства
Катастрофы ХХ века в книгах Себастьяна Фолкса
«Убийбийствие не есть верно, сказал Мертвый Отец»
Конфликт отца и детей на американский лад
Мадонна нецензурно обругала Трампа на женском марше
Революционный держите шаг
В 2017 году в театре нас ждут большие потрясения
Мединский назвал главное условие передачи Исаакиевского собора РПЦ
Все материалы
Интернет и СМИ
Заложник президента
Как африканский диктатор решил купить кибероружие и следить за всей страной
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
Провинциальный блокбастер
Как герои голливудских шедевров познали российские реалии
Мелания Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
В сети поразились роскошной жизни и патриотизму Стаса Михайлова
В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины
«Пацаны вообще ребята»
Как русские гопники покорили интернет и научили Запад сидеть на кортах
Все материалы
Ценности
От Луизы до Меланьи
Что надевали первые леди США на инаугурации мужей
Генеральный директор TAG Heuer в России предрек взлет популярности смарт-часов
Стенд A. Lange & SöhneНаука усложнять
Часовщики и инженеры представили революционные материалы и механизмы
Louis Vuitton сшил рабочую одежду из шелка и кашемира
Челябинская компания отчеканила Трампа на монетах за 10 тысяч долларов
Марко ван Альтен«Россиянки заказывают Bentley под цвет лака для ногтей»
Глава Bentley Motors в России раскрывает секреты фирмы
Audi выпустила 8-миллионный автомобиль с полным приводом
Все материалы
Путешествия
МадридЧертова дюжина
Россия открыла 13-й по счету национальный туристический офис
Обойдемся без «шенгена»
Как летать через Европу без визы
Праздник каждый день
Как Финляндия отметит столетие независимости
Минтранс предложил возобновить полеты в Каир
Британскому туристу дали семь месяцев тюрьмы за мат в самолете
СМИ анонсировали восстановление авиасообщения с Египтом в течение месяца
Медвежий угол
Невероятная Камчатка в фотографиях Владимира Медведева
Все материалы
Из жизни
Лица не увидать
Пользовательницы Instagram посвящают аккаунты своим пятым точкам
Асаны с бутылкой
Пиво, ругань и козлы делают йогу лучше
«Чтобы хорошо жить, деньги и в Азии нужны»
История петербурженки, перебравшейся на Бали
Турецкие пенсионеры прокатились со снежной горки на тазах
В Германии изготовили нижнее белье с кодовым замком и сигнализацией
В США шоссе засыпало драже Skittles для скотины
Дональд Трамп с женой Меланией и моделью Хайди Клум в 2008 годуБойкот по-голливудски
На инаугурации Трампа не будет звезд?
Все материалы
За сотку до центра?
Настоящие раритеты, заканчивающие жизнь в роли африканского такси
Тридцатисемилетнюю «Ниву» оценили в пять миллионов рублей
Тест-драйв самого красивого бюджетника
Длительный тест Renault Kaptur, симпатичнейшего из бюджетников: часть первая
Фанаты Dodge Viper попросили денег на рекорд Нюрбургринга
Тест седана с динамикой суперкара
Тест Audi S8 Plus — представительского седана с максималкой 305 км/ч
На Ралли Монте-Карло погиб зритель
5 уникальных суперкаров, погибших в авариях
Очень редкие автомобили, которые закончили жизнь в ДТП
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы