Карякин похвалил себя за победу на чемпионате мира по блицу

Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал свою победу на чемпионате мира по блицу заслуженной. Слова спортсмена в субботу, 31 декабря, приводит ТАСС.

«В этот раз удача немного улыбнулась мне, и можно сказать, что после Нью-Йорка это, в какой-то степени, заслуженно. Там мне чуть-чуть не хватило в конце, а здесь ему (Карлсену — прим. «Ленты.ру») не хватило», — рассказал Карякин.

Он отметил, что норвежец тяжело пережил поражение на чемпионате. «Весь турнир мы шли вровень. Он знал турнирный расклад и должен был выигрывать последнюю партию, но не смог, а я смог», — заключил россиянин.

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30 декабря Карякин опередил Карлсена и стал победителем мирового первенства по блицу, проходившего в Дохе (Катар). Перед последней партией норвежец шел в лидерах, однако не сумел обыграть венгра Петера Леко. Карякин же оказался сильнее грузина Баадура Джобавы. Оба шахматиста имели в активе по 16,5 очков, но россиянин получил титул из-за победы в очной встрече.

Карлсен досрочно покинул церемонию награждения. Не желая дожидаться конца мероприятия, он махнул рукой и удалился.

С 11 по 30 ноября в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и Карлсеном. После 12 основных партий счет был ничейным, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.