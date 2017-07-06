Фестиваль «Сенокос в Муранове» пройдет в Подмосковье

Фольклорный фестивальный проект «Сенокос в Муранове» пройдет в музее-усадьбе русского поэта Евгения Боратынского с 15 по 16 июля, сообщает «Афиша Подмосковья».

Мероприятие рассчитано на семейную аудиторию — в программу включены реконструкции традиционных забав девятнадцатого века: показательные выступления кулачных бойцов, пение, танцы, а также мастер-классы, в ходе которых дети научатся делать русские игрушки, говорится в сообщении.

Основная часть праздничных мероприятий, состоится на Барском лугу, расположенном между главным усадебным домом и Талицкой запрудой, и воспетым Боратынским в своих стихах.

Кроме того, в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» посетители могут ознакомиться с акварельным рисунком художника-любителя, генерала от инфантерии Дмитрия Васильевича Путяты, датированным 1868 годом.

Впервые фестиваль «Сенокос в Муранове» прошел в 2000 году, в рамках празднования 200-летия со дня рождения Боратынского. В основе праздника — реконструкция усадебной жизни, культурной среды и народных традиций XIX века.

По сообщению телеканала «360», в Московской области также состоится фестиваль «Джазовые сезоны». Он пройдет 8 и 9 июля в музее-заповеднике Горки Ленинские (Ленинский район).