Названа причина смерти сценариста «Улиц разбитых фонарей» и поэта из «Секрета»

Причиной смерти автора песен бит-квартета «Секрет» Дмитрия Рубина стал рак печени. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил бывший участник группы Николай Фоменко.

«Это очень больно и страшно, потому что человек умер молодым. Без него, пожалуй, и не было бы многого. Соболезнование родным и близким. Это чудовищная несправедливость», — добавил Фоменко.

Рубин умер в среду в возрасте 55 лет.

Поэт вместе с Фоменко и Максимом Леонидовым стал сооснователем коллектива «Секрет», однако вскоре его место занял Андрей Заблудовский. Рубин написал для группы такие песни, как «Привет», «Алиса» и «Именины у Кристины».

За свою карьеру музыкант успел создать более 300 композиций. Его стихи исполняли Алла Пугачева, Татьяна Буланова и Михаил Боярский.

Дмитрий Рубин также работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Дорожный патруль» в качестве сценариста.