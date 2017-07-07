Поклонникам «Красавицы и чудовища» предложили хранить мелочь в чашках

Производитель одежды Primark обновил коллекцию в честь мультфильма «Красавица и Чудовище», созданную в сотрудничестве с Disney. Как сообщает The Metro, в нее добавили аксессуары.

Речь идет о небольших кошельках для мелочи, которые выполнены в виде чашек — Мисс Потс и Чипа. Последний раскупили за несколько дней. Изначально кошелек стоил около 5 долларов, а перекупщики предлагали за них вчетверо больше.

Фото: Primark 1 /4

Также в коллекцию вошли аксессуары с другими персонажами фильма: канделябром Люмьером, шкафом Мадам Гранд, часами Когсвортом и другими. Они продаются только на территории Великобритании, на российском рынке они представлены не будут.

Primark — сеть магазинов одежды и аксессуаров, и сеть магазинов основаны в Дублине в 1969 году. Магазины сети Primark в работают в Австрии, Бельгии, Великобритании, Франции, Германии, Португалии, Голландии Испании.

«Красавица и чудовище» — полнометражный фильм Disney, который вышел на экраны в 1991 году. В 2017 году на широкие экраны вышел одноименный мюзикл. Главные роли в нем исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.