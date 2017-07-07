Фотограф снял Юпитер на Game Boy

Студент Лейденской обсерватории в Нидерландах Александр Петров смог сфотографировать Юпитер и Луну на двухбитную монохромную камеру портативной приставки Game Boy. Об этом он рассказал в своем блоге на сайте учебного заведения.

Чтобы сделать снимки молодой человек прикрепил камеру к шестидюймовому телескопу Фраунгофера с помощью держателя для смартфонов Gosky Universal Cell Phone Adapter. По его словам, самой большой сложностью было дождаться безоблачного неба и на это ушло несколько недель.

«Я задался вопросом, можно ли делать астрофотографию этой камерой. После поисков в интернете я удивился, что никто раньше даже не пытался это сделать», — пишет фотограф.

Game Boy Camera была выпущена в 1998 году и обладает CMOS-сенсором с разрешением 128x128 пикселей, конечные фотографии получаются в разрешении 128x112 точек. В 1999 году она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая цифровая камера в мире.