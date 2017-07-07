Атакована охрана отеля Путина в Гамбурге

На силы безопасности отеля Park Hyatt в Гамбурге совершено нападение, сообщает Bild. Какие-либо подробности не приводятся.

В этой гостинице остановился ряд мировых лидеров, прибывших в Гамбург на саммит «Большой двадцатки». В их числе и президент России Владимир Путин, южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

Российской стороне неизвестно о каких-либо инцидентах в отеле, где остановился Путин, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Как передает с места событий корреспондент ТАСС, в дни проведения форума G20 многие гамбургские улицы перекрыты, повсюду стоят заграждения, в небе барражируют вертолеты. К самим зданиям отелей не пускают никого, кроме обслуживающего персонала и членов делегаций, уточняет агентство.

В Гамбурге второй день продолжаются массовые акции антиглобалистов. Полиция сообщает об атаках демонстрантов с использованием коктейлей Молотова. В ходе беспорядков пострадали более ста силовиков.