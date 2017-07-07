Спикер Госдумы попросил пересчитывать пропускающих пленарки депутатов

В начале каждого пленарного заседания Госдумы будет объявляться число депутатов, отсутствующих в зале по уважительным причинам. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает в пятницу, 7 июля, ТАСС.

Подсчитывать народных избранников, которые по тем или иным причинам пропускают пленарку, будет председатель комитета по регламенту нижней палаты парламенты Ольга Савастьянова.

Материалы по теме Претерпевшие На что жалуются депутаты при зарплате в 400 тысяч рублей

При этом фамилии отсутствующих депутатов приводиться не будут. Володин пояснил, что подсчет нужен для того, чтобы была понятна «общая картина».

«А тот, кто у нас не попадает ни под какую категорию (по уважительным причинам пропуска — прим. «Ленты.ру»), для себя определил иную форму участия», — добавил он, не уточнив подробностей.

6 июля Ольга Савастьянова призвала думские фракции следить за депутатами, чтобы не допускать прогулов заседаний. По ее данным, пленарки не посещают в среднем 25 парламентариев. Иногда они проходят без участия около 50 народных избранников.

В конце прошлого года Госдума седьмого созыва внесла поправки в регламент, согласно которым депутаты-прогульщики лишаются шестой части зарплаты (примерно 60 тысяч рублей) за каждый пропуск. Уважительной причиной для отсутствия парламентария на заседании считаются отпуск, болезнь или командировка.