Украинские полицейские грабили квартиры под видом обысков

В украинском городе Кропивницкий (до 2016 года — Кировоград) полицейские забирали у граждан то, что находили в ходе фиктивных обысков. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает украинское издание «Вести».

Банду из действующих оперативников возглавлял один из руководителей Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области. По версии следствия, на правонарушение офицера толкнула попытка удовлетворения «своих финансовых потребностей, которые не соразмерны с его официальными доходами».

Издание отмечает, что для проведения фиктивных обысков полицейские использовали форму. Они входили в квартиры якобы в поисках вещественных доказательств и забирали то, что обнаруживали в кошельках, карманах и тумбочках потерпевших.

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В марте харьковские патрульные полицейские обворовали жилье умершего 79-летнего мужчины и угнали его автомобиль.

Воспользовавшись подавленным состоянием родственников, стражи порядка забрали ключи от квартиры и телефон покойного. В тот же вечер они вернулись и украли еще и телевизор, 800 гривен (1,7 тысячи рублей) и ключи от автомашины.

В ноябре 2016 года в Киеве были задержаны полицейские, которые обокрали квартиру главного редактора одного из местных интернет-изданий. Патрульные, прибывшие из-за сработавшей сигнализации, обнаружили коллекцию монет, которую забрали и пытались продать.