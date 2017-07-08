Глава Южной Осетии пострадал в ДТП в Абхазии

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пострадал в результате ДТП в Абхазии, где он находится с государственным визитом. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Кортеж президента Южной Осетии попал в ДТП в столице Абхазии — Сухуме. Жизни главы Южной Осетии ничего не угрожает, но он пока находится в Республиканской больнице», — рассказал собеседник агентства.

При этом источник отметил, что в аварии также пострадали два охранника Бибилова, им уже проведены операции.

Агентство не уточняет, что стало причиной аварии. Официального подтверждения этой информации нет.

Позже пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева заявила, что «дружественный визит в Абхазию завершился благополучно, Анатолий Бибилов не попадал в больницу».

Анатолий Бибилов — четвертый президент Южной Осетии, занимает этот пост с 21 апреля 2017 года. До этого был спикером республиканского парламента.

Его первый в статусе президента официальный визит в Абхазию начался 7 июля. Как сообщает Sputnik Abkhazia, делегацию из Южной Осетии встречали на государственной границе с Россией. В осетинскую делегацию входят министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр культуры Жанна Зассеева, председатель Общественной палаты Анатолий Джиджоев, председатель КГБ Виктор Шаргаев, генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

