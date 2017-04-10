Путин поздравил Бибилова с избранием президентом Южной Осетии

Президент России Владимир Путин поздравил Анатолия Бибилова с победой на президентских выборах в Южной Осетии. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 10 апреля.

«С удовлетворением отмечаю высокий уровень традиционно дружественных российско-югоосетинских связей. Уверен, что с вашим избранием отношения между нашими странами, базирующиеся на принципах союзничества и интеграции, получат дальнейшее развитие», — говорится в поздравительной телеграмме.

Материалы по теме Цхинвал перед выбором С чем идет на избирательные участки Южная Осетия

Путин подчеркнул, что Москва продолжит содействовать решению вопросов социально-экономического развития республики и обеспечения национальной безопасности.

Основным конкурентом Бибилова в президентской гонке был действующий глава республики Леонид Тибилов. По предварительным данным ЦИК Южной Осетии, которые приводит ТАСС, он набрал 30 процентов голосов. За Бибилова проголосовали 57,98 процентов избирателей.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил демократичность и прозрачность выборов в Южной Осетии, которые прошли в воскресенье, 9 апреля.

Южная Осетия, провозгласившая свою независимость от Грузии в 1991 году, имеет статус частично признанной республики. Ее считают самостоятельным государством пять стран: Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.