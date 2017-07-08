Трамп пообещал выделить 639 миллионов долларов на гуманитарные цели

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 пообещал выделить 639 миллионов долларов на гуманитарные цели. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает Reuters.

Из этой суммы 331 миллион долларов будет выделен на закупки продовольствия для жителей стран, где в данный момент наблюдается массовый голод. В их числе Сомали, Южный Судан, Нигерия и Йемен.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (WFP) ООН Дэвид Бизли назвал обещание Трампа «даром Божьим». «Мы столкнулись с худшим гуманитарным кризисом с момента Второй мировой войны, — объяснил Бизли — выдвиженец Трампа и бывший губернатор Южной Каролины. — По нашим подсчетам, если бы мы не получили финансирования в ближайшие дни, то в течение следующих месяцев умерли бы от 400 до 600 тысяч детей».

По словам Бизли, деньги, обещанные Трампом, покроют примерно треть годовых расходов программы на борьбу с голодом. Чиновники ООН вели напряженные переговоры с президентом США, убеждая его не снижать объемы финансирования программы, и Трамп в конце концов согласился — но при условии, что другие страны также внесут дополнительные суммы. Германия уже объявила, что готова предоставить на борьбу с голодом еще 200 миллионов евро.

Всемирная продовольственная программа (World Food Programme, WFP) — крупнейшая в мире гуманитарная организация. Она была основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Ей поручено оказывать помощь неимущим в развивающихся странах, борясь с голодом и нищетой. Она использует продовольственную помощь в целях содействия экономическому и социальному развитию.