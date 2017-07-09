Олимпийского чемпиона по ходьбе заподозрили в употреблении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) заподозрила олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе словака Матея Тота в употреблении запрещенных препаратов. Об этом сообщает Insde the games.

Организация открыла расследование из-за аномалий, обнаруженных в его биологическом паспорте. Спортсмен пропустит чемпионат мира, который пройдет в Лондоне в августе.

«В течение всей своей карьеры я выступал против незаконных действий. Поэтому новость меня шокировала. Я обратился к уважаемым экспертам мирового уровня, чтобы доказать свою невиновность», — заявил спортсмен.

В ноябре 2015 года IAAF бессрочно дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из-за обвинения в систематическом применении спортсменами допинга. С того момента россияне не могут выступать на международных соревнованиях. Исключение составляют несколько десятков атлетов, получивших индивидуальные разрешения.

Тот победил в соревнованиях ходоков на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Он стал первым словаком, завоевавшим золотую медаль по легкой атлетике.

