Введение Киевом биометрического контроля для россиян сочли хамством

Киев, вводя биометрический контроль для всех пересекающих госграницу россиян, добивается аналогичных ответных мер со стороны Москвы. Такое мнение высказала ТАСС вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник, 10 июля.

«[Руководство Украины] демонстративно хамит, желая, чтобы наша страна ответила зеркальными ограничениями для украинцев, добиваясь таким образом запретов и ограничений для граждан», — сказала парламентарий.

По ее мнению, цель Киева — отрезать пути взаимодействия украинцев с россиянами. Авторов таких инициатив можно охарактеризовать как «недоумники», а их идеи — «недосвобода, недовиза, недоправо», считает Яровая.

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь высказал мнение, что Россия примет ответные меры и ужесточит правила въезда для украинцев. «Это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его "упаковка" принципиального значения не имеет», — цитирует сенатора РИА Новости.

Политик не исключил, что в случае введения ответных мер часть украинцев, работающих в России, придется попросить покинуть страну. При этом им необходимо объяснить, что «своим безвременным возвращением на родину они обязаны исключительно нынешнему киевскому режиму и лично [президенту] Петру Порошенко», отметил Клинцевич.

Ранее 10 июля украинский лидер сообщил о введении биометрического контроля для всех иностранцев, которые пересекают госграницу. Порошенко при этом подчеркнул, что это «значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом».