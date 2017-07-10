Итальянская полиция обнаружила «фашистский пляжный клуб» почитателей Муссолини

Итальянская полиция совершила облаву на «фашистский пляжный клуб» Punta Canna, где собираются почитатели диктатора Бенито Муссолини. Об этом сообщает The Telegraph.

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Издание уточняет, что на территории заведения развешаны портреты Муссолини, плакаты о газовых камерах, а посетители приветствуют друг друга вскинутой вверх рукой. Также клуб украшают таблички с надписями вроде «Наши правила — порядок, чистота, дисциплина, строгость». Там запрещены наркотики, однако представителей ЛГБТ-сообщества туда пускают.

Каждые полчаса сам владелец клуба выступает по внутреннему радио: из громкоговорителей звучат его «коммюнике», обличающие демократию и славящие Муссолини.

Антитеррористический полицейский отряд, получив ордер у властей, сфотографировал пляжный клуб изнутри и произвел выемку улик. Как уточняет издание, владелец заведения, 64-летний Джианни Скарпа, может быть подвергнут суду за оправдание фашизма.