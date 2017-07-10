Кольское отделение РАН возглавил православный диакон

Руководителем Кольского научного центра Российской академии наук (РАН) выбран доктор геолого-минералогических наук и диакон Русской православной церкви Сергей Кривовичев, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что моя церковная деятельность является моим личным делом и она не должна мешать моей работе в Кольском научном центре, — рассказал радиостанции ученый. — Она и так у меня не занимает много времени — в основном это воскресенье, выходные, праздники. У нас нет ежедневных служб. Я диякон в церкви Великомученика Пантелеймона на Удельной в Санкт-Петербурге».

Главной задачей на посту находящегося в Заполярье научного центра Сергей Кривовичев видит формирование стратегии развития науки в согласии с «задачами развития региона и вообще российской Арктики в целом».

С именем Кривовичева связано открытие более 400 типов синтетических материалов, созданных на основе урана и трансурановых элементов, пишет «Мурманский вестник». В 2005 году Международная минералогическая ассоциация назвала в честь ученого новый минерал, найденный в Заполярье, — «кривовичевит».

В настоящее время он заведует кафедрой кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ. Имеет пять патентов на технологические разработки. Связанным с Кривовичевым исследованиям посвящены 670 научных публикаций. Является автором книги «Наука верующих или вера ученых…»

По данным издания, Сергей Кривовичев стал первым с 1917 года представителем православного духовенства, избранным в РАН. В сан диакона он был рукоположен в 2006 году, перед этим еще 10 лет помогал священникам на церковных службах.