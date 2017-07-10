Антона Носика похоронят на Востряковском кладбище

Прощание с блогером и медиаменеджером Антоном Носиком состоится во вторник, 11 июля. Об этом в своем Twitter сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Церемония пройдет в московском лектории «Прямая речь». Носик будет похоронен на Востряковском кладбище.

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В ночь на 9 июля Антон Носик скончался от остановки сердца. «Это произошло у друзей на даче», — рассказала жена блогера Анна Писаревская.

Антон Носик — один из самых известных медиаменеджеров Рунета. Он был редактором крупнейших новостных интернет-изданий, в том числе первым главным редактором «Ленты.ру». Входил в состав менеджеров холдинга «Рамблер».

4 июля Носику исполнился 51 год.