В результате ДТП с туристами в Перу погибли девять человек

Как минимум девять человек погибли, еще 25 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в столице Перу Лиме. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает Associated Press.

Министерство здравоохранения Перу указывает, что автобус перевернулся в двух километрах от президентского дворца. Он вез туристов на гору Сан-Кристобаль, откуда открывается панорамный вид на Лиму.

В ведомстве полагают, что авария произошла из-за превышения водителем автобуса скорости.

Утром 3 июля на юге Германии автобус, в котором находились 46 пассажиров и 2 водителей, столкнулся с грузовиком и загорелся. В результате 18 человек погибли, еще 30 получили ранения.