В Сирии погиб российский военный советник

Российский военный советник погиб в Сирийской провинции Хама в результате минометного обстрела. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны, передает ТАСС

«В результате внезапного минометного обстрела боевиками правительственных войск в провинции Хама, погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов. Он находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», — заявили в оборонном ведомстве.

Афанасов посмертно представлен к государственной награде.

3 мая стало известно о гибели в Сирии российского военного советника Евгения Константинова. Сообщалось, что он был убит в ходе ожесточенного сражения при попытке помочь боевому товарищу. На тот момент, по официальным данным Минобороны, в Сирии за все время конфликта погибли 32 российских военнослужащих.

4 мая страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании в республике четырех зон безопасности. Они будут действовать в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия, кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.