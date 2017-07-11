МИД России уличил Киев в желании возвести новый железный занавес

Введение биометрического контроля для россиян, пересекающих границу с Украиной, свидетельствует о страхе Киева перед личными связями народов двух стран. Соответствующее заявление российского МИД опубликовано на сайте министерства во вторник, 11 июля.

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«Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран», — говорится в сообщении.

В МИД не исключили, что украинские власти «готовы выстроить новый железный занавес, лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения» россиян и украинцев.

В Москве вызывает сожаление стремление властей соседнего государства перекрыть возможности для общения между гражданами, добавили в ведомстве.

Накануне украинский президент Петр Порошенко объявил о введении биометрического контроля для всех иностранцев, которые пересекают госграницу. При этом ранее председатель Службы национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что у Госпогранслужбы нет возможности ввести подобные новшества, при этом избежав огромных очередей на границе.