Родителей атаковавших полицейскую машину челябинских подростков оштрафуют

Родителей челябинских подростков, атаковавших полицейскую машину на фестивале красок, оштрафуют за ненадлежащее воспитание детей. Об этом на пресс-конференции во вторник, 11 июля, рассказал начальник регионального главка МВД Андрей Сергеев, передает «Интерфакс».

Он отметил, что личности 35 молодых людей, участвовавших в нападении, полицейские установили с помощью видеозаписи с мероприятия.

По словам Сергеева, большинство родителей отнеслись с пониманием к решению Комиссии по делам несовершеннолетних, но были и те, кто ответил на известие о составленном протоколе и штрафе нецензурной бранью.

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27 мая на фестивале красок в Челябинске молодым людям не понравился полицейский патруль, обеспечивающий охрану порядка на мероприятии. На следующий день в сети опубликовали видеозапись, на которой заметны следы краски на машине и слышно, как несовершеннолетние оскорбляют стражей порядка.

23 мая миссионерский отдел Челябинской епархии обратился в прокуратуру с просьбой проверить «Всероссийский фестиваль красок», а именно его содержательную сторону, на предмет соответствия «Концепции национальной безопасности России», в части защиты ее культурного суверенитета.