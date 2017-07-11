Google прорекламировал лучшие сайты для просмотра пиратских фильмов

Американская версия поисковой системы Google по ошибке прорекламировала лучшие торрент-трекеры для скачивания пиратских фильмов и телешоу. Об этом сообщает TorrentFreak.

Если набрать в поисковой строке запрос «лучшие торрент-сайты», Google выдаст список с логотипами и ссылками на пять самых популярных пиратских стриминговых сервисов, в том числе The Pirate Bay и Torrent Project. На них можно не только загрузить популярные фильмы, сериалы и ТВ-шоу, но и посмотреть их онлайн.

Поисковик Google не в первый раз уличают в выдаче странных результатов. В мае пользователи сети обнаружили, что по запросу «счастливая семья» сервис «Google Изображения» в 81 случае из 100 показывает улыбающихся белых женщину и мужчину, а также минимум двух детей.

В октябре 2016 года Google спутал изображения детских колясок для евреев с фотографиями грилей на колесиках. При попытке найти картинки по запросу jewish baby stroller («еврейская детская коляска») поисковик выдавал снимки с передвижными барбекюшницами.