Большинство украинцев отказалось от поездок в ЕС из-за нехватки денег

Почти три четверти жителей Украины (71,6 процента) не намерены ехать в страны ЕС в 2017 году, несмотря на отмену виз. Большинство из них — из-за недостатка денег. Об этом говорят итоги соцопроса, проведенного Институтом Горшенина. Данные обнародованы во вторник, 11 июля, на сайте учреждения.

В качестве других причин отказа от визита в ЕС опрошенные называют нежелание (15,4 процента), состояние здоровья (14,4), необходимость заботиться о детях и близких (9,2) и загруженность на работе (7,5).

В то же время больше половины респондентов (57,1 процента) сообщили, что никогда не были за границей. Почти 40 процентов признались, что у них есть родственники в Европе.

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Опрос показал и примерный уровень дохода украинцев: у 61 процента заработок меньше 115 долларов (6,9 тысячи рублей), 24,7 процента получают до 330 долларов (19,8 тысячи рублей), 4,8 процента жителей зарабатывают до 445 долларов (26,8 тысячи рублей). Никто из респондентов не имел дохода выше 700 долларов (42,2 тысячи рублей).

Опрос проводился по всей Украине, кроме Донбасса. В нем приняли участие две тысячи человек.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня. Согласно договору, между Киевом и Брюсселем граждане страны смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в ЕС украинцы не получили.