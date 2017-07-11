Ученые обнаружили на Ямале фрагменты древней керамики

При раскопках на территории археологического памятника возле Салехарда ученые обнаружили фрагменты керамики и сосудов, датируемых II — VII веками, артефакты эпохи бронзы и два могильных пятна. Об этом сообщили ТАСС в Научном центре изучения Арктики.

«Следы захоронений были скрыты под деревянными настилами. По предварительным данным, они принадлежат к карымскому этапу нижнеобской культуры. Что интересно, в каждом захоронении приблизительно по центру находится камень», — отметили в пресс-службе центра. Теперь ученые планируют установить, какую функцию эти камни несли.

Археологи рассчитывали в ходе нынешней экспедиции откопать останки древних поселений, но следов жилищ или очагов не обнаружили.

Исторический памятник Салехард-4 открыли в 2009 году: здесь нашли фрагменты предметов эпохи бронзы и средневековья, а также каменного орудия.