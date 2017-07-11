Сирийская оппозиция заявила об уничтожении самолета правительственных сил

Представители двух группировок сирийской вооруженной оппозиции заявили об уничтожении на юге страны самолета ВВС правительственных сил. Об этом сообщает France 24.

«Самолет был сбит и упал на контролируемой режимом [президента Башара Асада] территории. У нас нет информации о судьбе пилота», — пояснил представитель одной из группировок.

Правозащитная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» подтвердила, что самолет был подбит над административной границей провинций Дамаск и Сувейда.

Этот регион является частью зоны деэскалации, предусмотренной в новом соглашении о прекращении огня, согласованном США, Россией и Иорданией, которое вступило в силу 9 июля.

Двумя днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил достижение соглашения о прекращении огня на юге Сирии. По его словам, «США взяли на себя обязательство соблюдения режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся». Лавров добавил, что «на первых порах безопасность вокруг этой зоны деэскалации будет обеспечиваться с использованием сил и средств российской военной полиции и в координации с иорданцами и американцами».

О перемирии в Сирии было объявлено после беседы президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, — состоявшейся на саммите стран «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге.