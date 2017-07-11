Генсек НАТО рассказал о важности диалога альянса с Россией

НАТО считает важным продолжение диалога с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу «112 Украина».

Материалы по теме Взяли членство в свои руки Почему на Украине снова заговорили о необходимости скорого вступления в НАТО

«Подход НАТО в отношении Москвы состоит в том, что мы называем "двусторонним подходом". Прежде всего это крепкая коллективная защита, которая заслуживает доверия, но одновременно и политический диалог, потому что Россия — наш сосед, который никуда не исчезнет. Поэтому важно говорить с Россией, особенно в условиях растущей напряженности», — рассказал Столтенберг.

Рассуждая о предстоящих российско-белорусских учениях в сентябре 2017 года, генсек отметил, что НАТО будет наблюдать за ними, признавая право всех стран на тренировку своих вооруженных сил. При этом он подчеркнул, что альянс в настоящее время не видит непосредственной военной угрозы ни одной из своих стран-участниц.

10 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможное членство Украины в НАТО вызывает у Москвы беспокойство, поскольку «может стать дальнейшим шагом» для продвижения военной инфраструктуры НАТО к границам России. При этом Песков отметил, что вопрос членства соседнего государства в Североатлантическом альянсе не касается России напрямую.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Киев не будет подавать заявку на вступление в НАТО. В начале месяца украинский лидер рассказывал, что утвердил вступление страны в НАТО как один из ключевых факторов государственной политики.