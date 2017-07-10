В Кремле оценили последствия вступления Украины в НАТО

Возможное членство Украины в НАТО вызывает беспокойство у Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июля, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что вступление Украины в альянс «может стать дальнейшим шагом» для продвижения военной инфраструктуры НАТО к границам России. «[Это], конечно же, не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте», — подчеркнул он.

Материалы по теме Взяли членство в свои руки Почему на Украине снова заговорили о необходимости скорого вступления в НАТО

При этом Песков отметил, что вопрос членства соседнего государства в Североатлантическом альянсе не касается России напрямую.

Он также прокомментировал слова президента Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита G20 о том, что русофобия — единственный товар, оставшийся у властей Украины. «Имелось в виду нагнетание той самой русофобии и использование псевдороссийской угрозы (...) как основного рычага давления и манипулирования европейскими политиками», — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Киев не будет подавать заявку на вступление в НАТО. В начале месяца украинский лидер рассказывал, что утвердил вступление страны в НАТО как один из ключевых факторов государственной политики.

8 июля Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки», который прошел в Гамбурге, заявил, что у руководства Украины «остался только один товар, которым они успешно торгуют, — это русофобия».