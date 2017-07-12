Минфин предложил запретить производство алкогольных энергетиков для продажи в РФ

Министерство финансов России предлагает запретить производство алкогольных энергетиков для продажи в стране. Об этом в среду, 12 июля, сообщается на сайте правительства.

«Предлагается установить запрет на производство (за исключением производства в целях вывоза за пределы России) и оборот (за исключением вывоза за пределы России) алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). Перечень тонизирующих веществ (компонентов) будет устанавливаться Минздравом России», — отмечается в документе.

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Также предусматривается возможность ограничения доступа к сайтам, содержащим предложения о розничной продаже спиртосодержащей и алкогольной продукции дистанционным способом. Кроме того, предложено установить ответственность за использование фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) для производства спиртосодержащей пищевой и алкогольной продукции.

В июне Минфин поддержал поправки об отмене действующего с 2012 года запрета на продажу алкогольной продукции на автозаправочных станциях.

В конце мая глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что механизм tax free в России будет распространяться на алкогольную продукцию.