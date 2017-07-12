Кошки снялись в рекламе Givenchy

Французский дом Givenchy представил рекламную кампанию на осенне-зимний сезон. Она была создана под руководством нового креативного директора Клэр Уэйт Келлер. Об этом сообщает Fashionnetwork.

Черно-белые снимки сделаны американским фотографом Стивеном Мейзелом. Модели позируют в гипюровых кружевных топах с кошками на руках. Первая коллекция под руководством Клэр Келлер будет представлена осенью в рамках Недели моды в Париже.

Givenchy — французский модный дом, основанный в 1952 году Юбером де Живанши. Специализируется на выпуске одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии. В марте 2017 года новым креативным директором Givenchy стала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер.

В мае 2017 года бренд Givenchy представил новый аромат Live Irrésistible Eau de Parfum Délicieuse. Его автором стал известный парфюмер Доминик Ропийон. Нота сердца композиции — роза, ее дополняют ноты цветов апельсина и миндального пирожного Мадлен, а раскрывается аромат шлейфом тонов ванили и бобов тонка.