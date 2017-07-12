Объяснена аномальная ДНК у аргентинских крыс

Ученые из Университета Макмастера в Канаде выяснили, что геном равнинной вискачевой крысы (Tympanoctomys barrerae), обитающей в Аргентине, обязан своими аномально крупными размерами распространению в ДНК животного повторяющихся последовательностей. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.

Геном Tympanoctomys barrerae содержит в 2,5 раза больше ДНК, чем человеческий, а число хромосом достигает 102 (у людей — 46). У ближайшего родственника равнинной вискачевой крысы — вискачевой крысы Octomys mimax — геном в два раза меньше.

По словам исследователей, генетические изменения у T. barrerae произошли за сравнительно короткий промежуток времени, поскольку общий предок двух видов аргентинский грызунов жил всего пять миллионов лет назад.

Ученые проанализировали геномы обоих видов и пришли к выводу, что в ДНК равнинной вискачевой крысы присутствует большое число повторов. Размножение одинаковых последовательностей в пределах хромосом приводили к росту последних и их последующему расщеплению. При этом исследователи не нашли доказательств копирования (дупликации) всего генома, что могло быть альтернативным объяснением генетических особенностей животного.