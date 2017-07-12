Британский пенсионер построил железнодорожную станцию у себя во дворе

Пенсионер из британского города Гастингс, графство Восточный Суссекс, построил у себя во дворе железнодорожную станцию. Об этом сообщает Daily Mail.

63-летний Стюарт Сирл (Stuart Searle) с 14 лет собирал железнодорожные знаки и указатели. Кроме того, он 22 года проработал на железной дороге. Уйдя на покой, мужчина стал подыскивать место для хранения своей коллекции. «Мне показалось очень правильным построить для нее железнодорожную станцию. Ни одна другая тема не подошла бы», — объяснил Сирл.

Коллекционер назвал свою станцию Клиффенд. У нее два входа: один для железной дороги, другой для подземки. На станции имеются зал ожидания, телефонная будка, общественный туалет и автомат с шоколадом. Поезда к ней не ходят.

Помимо железнодорожной атрибутики, пенсионер собирает афиши фильмов и планирует построить для них кинотеатр. Его супруга также увлекается коллекционированием. Ее интересуют викторианский фарфор и игрушечные собаки на колесиках.

В июне сообщалось, что скульптор-самоучка Стево Селак из боснийского города Баня-Лука установил у себя во дворе гипсовые статуи президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании, а также президента России Владимира Путина.