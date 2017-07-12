Силовые структуры
 

Ирак получил из Италии заказанные в 1980 году корабли

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Ирак получил заказанные правительством Саддама Хусейна в 1980 году корветы типа «Ассад» итальянской постройки, более тридцати лет отстаивавшиеся на приколе в итальянской военно-морской базе Специя. Фотографии кораблей, находящихся в порту Умм-Каср, были опубликованы пользователями иракской группы Tactical Cell в Facebook.

Как отмечает российский блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, корветы «Муса бин Нусейр» и «Тарик бин Зияд», названные в честь полководцев времен арабского завоевания Испании, построены в рамках контракта на 2,4 миллиарда долларов, заключенного в 1980 году. Соглашение предусматривало строительство для ВМС Ирака соединения кораблей в составе четырех фрегатов типа «Лупо», шести корветов типа «Ассад», танкера снабжения и плавучего дока.

После начала ирано-ираской войны правительство Саддама Хусейна смогло частично оплатить лишь док, танкер и два корвета, которые были формально переданы иракским экипажам в 1986 году, но задержаны в Италии до окончательной уплаты. Док и танкер успели в 1986 году уйти в Египет, где дальнейший переход в Ирак был приостановлен из-за продолжавшихся боевых действий, а затем отменен после агрессии Ирака против Кувейта в 1991 году.

Остальные корабли были распроданы в 1990-е, когда Ирак находился под действием санкций. Четыре фрегата вошли в состав ВМС Италии как корабли типа «Артильери» (два из них остаются в составе флота, один списан и один находится в резерве), четыре корвета были проданы Малайзии.

В 2000-х годах новое правительство Ирака начало переговоры о передаче кораблей и судов. В 2010 году в Ирак доставили плавучий док, используемый теперь в гражданских целях. В 2011 году Ирак заключил соглашение с фирмой Fincantieri о ремонте, модернизации и возвращении корветов «Муса бин Нусейр» и «Тарик бин Зияд», а также танкера «Агнадин». Соглашение предусматривало возвращение Ираку двух корветов с ремонтом и модернизацией на общую сумму 300 миллионов долларов. Стоящий в Александрии танкер, по всей видимости, ремонтироваться не будет и пойдет на слом.

Как отмечает bmpd, подписанное соглашение о ремонте и модернизации корветов, очевидно, не было выполнено, и корабли переданы в техническом облике первой половины 1980-х годов. Это вызывает вопросы об их боеготовности.

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