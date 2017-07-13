В Госдуме сравнили возможный импичмент Трампа с выстрелом

Республиканцы не решатся объявить импичмент президенту США Дональду Трампу в ближайшем будущем, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 13 июля.

«Идея импичмента, она носится в воздухе давно. На мой взгляд, в обозримом будущем никаких перспектив импичмента просто нет, хотя бы по той причине, что Трамп — все-таки президент США, пользующийся поддержкой значительной части населения», — сказал парламентарий.

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Он также напомнил, что решение об импичменте принимается абсолютным большинством голосов, а сейчас в обеих палатах американского парламента республиканцы имеют численный перевес. «Импичмент президента от собственной партии — это даже не стрельба в ногу, это стрельба в голову», — подчеркнул Никонов.

12 июля конгрессмены от Демократической партии Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули в палату представителей Конгресса США инициативу об отречении Трампа от должности президента. Политики, в частности, обвиняют республиканца в препятствовании расследованию его «связей с Россией».

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс высмеяла эту инициативу, назвав ее «политической игрой в ее наихудшем проявлении».

Демократы не впервые призывают к отставке главы государства. 22 июня бывший министр труда Роберт Райх заявил, что доказательств для импичмента Трампа более чем достаточно. Эл Грин поднимал этот вопрос 17 мая.