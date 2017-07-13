МВД пересчитало машины на российских дорогах

Ежедневно по дорогам России проезжают более 52,5 миллиона единиц транспорта. Об этом на оперативном совещании рассказал первый замглавы МВД Александр Горовой, его слова приводит РИА Новости.

«Даже 10 лет назад мы не могли прогнозировать такую динамику роста транспорта», — признал Горовой.

По его словам, большая часть дорог не соответствует интенсивности движения. Чиновник призвал органы власти всех уровней учесть этот факт и принять адекватные меры.

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В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нормативному состоянию соответствуют только 40 процентов региональных дорог. При этом, по его словам, более 70 процентов федеральных трасс в последние годы удалось привести в нормативное состояние.

В декабре 2016 года результаты проверки Счетной палаты выявили несоответствие 62 процентов дорог страны нормативным требованиям. Занимающиеся этим региональные фонды используются только на 60-80 процентов.