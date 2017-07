В Россию с гастролями приедет звезда блюз-рока Бет Харт

Американская блюз-роковая певица Бет Харт выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Петербургский концерт пройдет 1 августа в клубе «Космонавт», а 2 августа артистка выступит в московском зале «Известия Hall».

Бет Харт называют «новой Дженис Джоплин». Ей предлагали роль легендарной певицы в байопике, от которой она оказалась, несмотря на то, что, по словам Харт, Джоплин ей очень близка.

Известность пришла к исполнительнице в 1999 году после выхода сингла LA Song (Out of This Town). В дискографии Харт более десяти альбомов, три из которых — два студийных и один концертный — она записала с одним из популярнейших гитаристов современности Джо Бонамассой.

Харт приезжает с программой своего нового альбома Fire on the Floor, вышедшего в конце 2016 года. Помимо свежих песен, певица исполнит свои главные хиты.