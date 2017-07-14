Лоукостер easyJet создаст новую авиакомпанию из-за Brexit

Британская бюджетная авиакомпания easyJet объявила о намерении создать нового перевозчика в Австрии. Информация об этом опубликована на сайте перевозчика в пятницу, 14 июля.

Новая компания будет называться easyJet Europe. Ее штаб-квартиру разместят в Вене.

Создание нового перевозчика на территории Евросоюза потребовалась британской авиакомпании, чтобы не потерять право выполнять рейсы между странами Евросоюза после того, как в 2019 году Великобритания покинет это объединение. По правилам, действующим в ЕС, перевозчик для выполнения полетов внутри объединенной Европы, должен иметь лицензию и сертификат (AOC), выданные страной-членом ЕС.

«Мы находимся в процессе аккредитации, easyJet рассчитывает получить AOC и лицензию в ближайшем будущем», — говорится в сообщении авиакомпании.

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Австрию перевозчик выбрал из-за того, что в стране «строго соблюдаются европейские правила безопасности», сообщает Reuters. Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa также выбрала Австрию для регистрации своего лоукостера Eurowings. За это перевозчика на родине раскритиковали представители летных профсоюзов.

easyJet планирует перерегистрировать в новую авиакомпанию 110 своих самолетов. Британцы рассчитывают завершить процесс до того, как Великобритания покинет Евросоюз.

Бюджетная авиакомпания easyJet основана в 1995 году. Штаб-квартира расположена в лондонском аэропорту Лутон. В парке перевозчика более 260 самолетов (Airbus A320 и A319). По итогам 2016 года перевезла 74,5 миллиона пассажиров. По этому показателю в Европе среди бюджетных авиакомпаний easyJet уступает только ирландскому Ryanair (117 миллионов человек).

В 2013 году easyJet открыла полеты в Россию: рейсы в Москву (Домодедово) выполнялись из Лондона (Гатвик) и Манчестера. Однако в 2016 году полеты в российскую столицу были закрыты.