Во Франции арестовали недвижимость бывшего главы Минфина Подмосковья

Во Франции арестовали квартиру, виллу и отели бывшего вице-премьера — министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и его супруги. Об этом в пятницу, 14 июля сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

«Во исполнение международных поручений по расследуемому в РФ уголовному делу в отношении Кузнецова и его соучастницы Жанны Буллах, направленных в 2016 году, наложен арест на принадлежащее им имущество — квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе и отели в Куршевеле», — сказал Куренной.

По предварительной оценке, стоимость этого имущества составляет 120 миллионов евро. Представитель Генпрокуратуры также отметил, что ранее на отели уже накладывался арест, однако он был отменен в связи с обжалованием по формальным основаниям.

Рассмотрение запроса о выдаче Кузнецова, задержанного во Франции в 2013 году, продолжается. «Судебные инстанции Франции по результатам слушаний, проведенных с участием представителей Генпрокуратуры России, рекомендовали удовлетворить этот запрос, однако окончательное решение французскими властями до настоящего времени не принято. В связи с длительностью экстрадиционного процесса в апреле 2017 мера пресечения Кузнецову изменена, и он помещен под домашний арест», — разъяснил Куренной.

Материалы по теме Возвращение беглого казначея Париж решит судьбу бывшего главы подмосковного минфина

В июне 2010 года Главное следственное управление СКР привлекло бывшего первого зампреда правительства и министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к уголовной ответственности. Уголовное дело возбудили по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» и «легализация доходов, полученных заведомо преступным путем». По оценке следствия, сумма похищенного превышает 11 миллиардов рублей.

Тогда же решением суда Кузнецов был заочно арестован, а затем объявлен в международный розыск. В 2013 году его арестовали во Франции, и суд принял решение о его экстрадиции, но позже оно было отменено. При этом в самой Франции возбуждено уголовное дело о легализации преступных доходов в отношении Кузнецова и его бывшей жены, гражданки США Жанны Буллох.

Дело в отношении Жанны Буллох и пятерых соучастников Кузнецова 6 апреля 2017 года было направлено в Басманный суд Москвы. При этом главная обвиняемая находится в США — ее судят заочно.