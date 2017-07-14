Любительница селфи уничтожила работы Саймона Бирча на 200 тысяч долларов

Видео: liveleak.com

Посетительница выставки в Лос-Анджелесе разбила дорогостоящие экспонаты при попытке сделать селфи. Видеоролик, на котором запечатлено происшествие, опубликован на сайте LiveLeak.

По данным Mashable, девушка повредила предметы искусства на общую сумму в 200 тысяч долларов. В ролике видно, как она случайно толкнула одну стойку, а остальные начали падать по принципу домино.

Инцидент произошел на экспозиции живущего в Гонконге британского художника Саймона Бирча (Simon Birch). Сам он называет свою выставку «монументальным, мультимедийным, социально значимым художественным и документальным опытом».

Саймон Бирч — современный британский художник, проживающий в Гонконге. Его работы в разное время выставлялись в музеях Пекина, Гонконга, Лос-Анджелеса, Майами, Сингапура, Лондона и Токио.