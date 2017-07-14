Уклонистам запретили работать на госслужбе в течение десяти лет

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о десятилетнем запрете на работу на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в пятницу, 14 июля.

«Ранее (в 2014 году — прим. «Ленты.ру») мы приняли закон, в котором говорилось, что если гражданин РФ не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, он безвременно не мог занимать должность госслужащего или муниципального служащего», — напомнил первый зампредседателя думского комитета по обороне Андрей Красов.

Он отметил, что Конституционный суд тогда совершенно справедливо потребовал скорректировать эту норму, чтобы она не противоречила основному закону страны.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие документа поможет сократить число уклонистов. В законе также прописан алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает уклонист.

Во втором чтении документ был одобрен 5 июля.