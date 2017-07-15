«Грузинские авиалинии» ответили на ограничение полетов в Россию

Генеральный директор «Грузинских авиалиний» Гиви Давиташвили назвал разногласия по вопросу статуса аэропорта Жуковский причиной наложенного Министерством транспорта России ограничения на полеты воздушных судов компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Давиташвили также отметил, что другой причиной запрета может быть вопрос конкуренции между авиаперевозчиками.

«Тема Жуковского аэропорта — это вообще отдельная тема. Разногласия появились из-за того, что мы считаем, что Жуковский аэропорт является тем же московским аэропортом и он ничем от него не отличается. Второе, по поводу данного аэропорта никакие переговоры между авиакомпаниями не проводились, и третье — на разногласия по поводу аэропорта Жуковский российская сторона уже ответила нам отказом осуществлять рейсы в направлении Казани», — сказал Давиташвили.

Ранее 15 июля стало известно, что Минтранс России ограничил полеты «Грузинских авиалиний», поскольку Тбилиси не согласовал рейсы «Уральских авиалиний» из подмосковного Жуковского в Грузию.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное по инициативе Москвы в августе 2008-го из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии, было возобновлено в сентябре 2014 года. Чартерные рейсы стали вновь выполняться в августе 2010-го.

По состоянию на июль 2017-го «Грузинские авиалинии» еженедельно совершали 14-18 рейсов в Москву. С 2016 года самолеты компании летают в столичный аэропорт Внуково.