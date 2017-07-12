Подмосковный аэропорт Жуковский отказались переименовывать в Раменское

Международный аэропорт Жуковский в Московской области сохранит неофициальное название, сообщил глава одноименного городского округа Андрей Войтюк порталу правительства Подмосковья. Интервью опубликовано в среду, 12 июля.

Воздушная гавань в документах значится под названием Раменское, однако «жители массово просили не переименовывать» ее, отметил Войтюк. «На совещании под руководством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова было единогласно принято решение о том, что аэропорт оставит название Жуковский», — сказал он.

Материалы по теме Новомосковский В столице открылся четвертый международный аэропорт

По словам главы городского округа, оформление документов почти завершено.

28 марта сообщалось, что Росавиация поручила администрации аэропорта убрать название с фасада здания, так как оно является неофициальным. В ведомстве поясняли, что присвоить имя объекту может только Росреестр. Вместе с тем агентство «АвиаПорт» со ссылкой на источник писало, что собственник воздушной гавани в прошлом году обращался в службу с соответствующей просьбой, однако одно из профильных ведомств заблокировало решение по ней.

В распоряжении правительства России от 15 марта 2016 года, аэропорт в Жуковском был открыт под названием Раменское.