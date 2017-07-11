Жители подмосковного Жуковского сообщили о взрыве и пожаре на аэродроме

В подмосковном городе Жуковский жители сообщили о взрыве и пожаре на территории местного аэродрома, где, предположительно, проходили учения, передает телеканал «360».

Возгорание, по словам очевидцев, тушат с вертолетов.

Пользователи соцсетей сообщают, что пожарные тушат самолет на территории Летно-испытательного института имени М.М. Громова в рамках учений, которые проводятся перед каждым Международным авиационно-космическим салоном (МАКС).

Vitaliy Pylnov: На территории ЛИИ горит самолёт, почти потушили #раменское #жуковский #ramenskoe A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇷🇺 РАМЕНСКОЕ 🇷🇺 (@ramenskoe) on Jul 11, 2017 at 1:25am PDT

Официально эта информация пока не подтверждается. Обстоятельства произошедшего уточняются.

МАКС-2017 пройдет на аэродроме Раменское в Жуковском с 18 по 23 июля. по данным организаторов, в салоне примут участие представители более 770 компаний из 30 стран мира. В летной программе задействуют 84 воздушных судна, планируется выступление восьми пилотажных групп.