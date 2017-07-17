Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Об этом говорится в пресс-релизе туроператора BSI Group, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 17 июля.

Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

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В цену тура также вошли индивидуальные медицинские программы для отдыхающих общей стоимостью 1,7 миллиона рублей. Россияне отправятся в Азербайджан в августе и пробудут там семь дней.

В мае стало известно, что азербайджанский город Нафталан был признан самым популярным у путешественников из России оздоровительным курортом ближнего зарубежья в 2017 году. Данный населенный пункт известен своими ваннами с целебной нефтью.

В том же месяце сообщалось, что наиболее востребованным в плане активного отдыха курортом на лето оказался сочинский «Роза Хутор».

