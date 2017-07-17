Немецкий суд разрешил депортировать предполагаемого исламиста в Россию

Федеральный административный суд ФРГ разрешил властям Бремена депортировать предполагаемого исламиста в Россию. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник, 17 июля, сообщила журналистам представитель ведомства по внутренним делам Бремена.

Немецкие правоохранительные органы характеризовали 18-летнего мужчину из Дагестана как лицо, от которого исходит потенциальная опасность. С 14 марта он находится под депортационным арестом.

Подозреваемый, по данным следствия, переписывался в мессенджере Telegram с известным полиции исламистом из Эссена и еще одним мужчиной, являвшимся участником одной из действующих в Сирии террористических группировок.

Также правоохранительным органам известно, что подозреваемый рассказывал о планах совершить теракты другим участникам переписки.

Адвокаты подали апелляцию на решение административного суда в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. Как ожидается, решение будет вынесено в ближайшие дни.