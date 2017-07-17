Вместо запрета алкоголя по выходным Минздраву предложили легализовать наркотики

В сети возмутились предложением Минздрава запретить в России продажу алкоголя в выходные дни. Разгневанные пользователи посоветовали сотрудникам министерства заняться проблемами здравоохранения и легализовать наркотики. «В СССР это уже проходили. Бездельники! Займитесь медициной», — порекомендовали чиновникам.

Некоторые начали откровенно насмехаться над инициативой, отмечая, что помимо «воскресного алкоголя», в стране есть и другие требующие решения вопросы. «Мдаа, проблемы-то все решены. Осталось только алкоголь в выходные запретить», — в шутку отметил юзер с ником ArturVice.

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«Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в выходные. Предлагаете людям бухать только в рабочее время?!» —

поинтересовался другой.

Другие с сарказмом поддержали инициативу министерства. «Да че там! Запретить бухло вообще! В России народ без Минздрава сам не разбирается, когда и сколько пить можно. А наркоту разрешить официально», — с иронией заметил 63_din.

Ранее сообщалось, что в Минздраве обсуждается вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни. С соответствующим предложением выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) при министерстве.